08:01 27 октября 2017 0

Поклонская более 40 раз пожаловалась на «Матильду» в прокуратуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Наталья Поклонская пропустила показ фильма «Матильда» Алексея Учителя, который проходил в Госдуме 26 октября. Председатель парламентского комитета по культуре Станислав Говорухин сообщил журналистам, что противницу картины «особо и не звали» на просмотр.

«Экономика сегодня» со ссылкой на Говорухина пишет, что среди зрителей фильма были представители аппарата Думы и несколько десятков депутатов. «Матильду» показывали в рамках «Парламентского киноклуба». Говорухин посмотрел фильм уже второй раз, политику и режиссеру он понравился.

«URA.RU» писало, что 28 сентября в ГУМе для представителей комитета Госдумы по культуре состоялся закрытый показ «Матильды». «Всем фильм очень понравился, все, с кем я разговаривал, сказали: „А вы знаете, я стал относиться к Николаю Второму лучше, чем раньше“», отметил Говорухин после первого просмотра.

25 октября Наталья Поклонская выпустила жесткое видеообращение к генпрокурору Юрию Чайке по поводу «Матильды». «Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, важнее, чем стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду», — приводит цитату депутата из ролика «Национальная служба новостей».