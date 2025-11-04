«На четверку»: в ЕС оценили старания Украины стать частью объединения

Politico оценило усилия Украины по вступлению в Евросоюз на четверку Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Аналитики издания Politico составили рейтинг успехов стран-кандидатов на вступление в Евросоюз на основе мнений европейских дипломатов. Согласно оценкам, Украина получила «твердую четверку», тогда как Грузия не справилась с требованиями ЕС.

По данным издания, Украина демонстрирует достойные результаты в своих стремлениях присоединиться к Евросоюзу — ее усилия заслуживают оценки на уровне «хорошо». В то же время Грузия не смогла бы успешно пройти испытание на соответствие критериям членства в ЕС.

Наивысшие оценки в рейтинге получили Черногория и Албания, демонстрирующие значительный прогресс в реформах. Президент Черногории Яков Милатович заявил, что страна готова к началу переговоров о присоединении.

Наименьшие результаты показали Сербия, Босния и Герцеговина, где политические кризисы тормозят реформы. Официальный доклад ЕС с оценками прогресса всех стран-кандидатов будет опубликован во вторник.