«На четверку»: в ЕС оценили старания Украины стать частью объединения
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Аналитики издания Politico составили рейтинг успехов стран-кандидатов на вступление в Евросоюз на основе мнений европейских дипломатов. Согласно оценкам, Украина получила «твердую четверку», тогда как Грузия не справилась с требованиями ЕС.
По данным издания, Украина демонстрирует достойные результаты в своих стремлениях присоединиться к Евросоюзу — ее усилия заслуживают оценки на уровне «хорошо». В то же время Грузия не смогла бы успешно пройти испытание на соответствие критериям членства в ЕС.
Наивысшие оценки в рейтинге получили Черногория и Албания, демонстрирующие значительный прогресс в реформах. Президент Черногории Яков Милатович заявил, что страна готова к началу переговоров о присоединении.
Наименьшие результаты показали Сербия, Босния и Герцеговина, где политические кризисы тормозят реформы. Официальный доклад ЕС с оценками прогресса всех стран-кандидатов будет опубликован во вторник.
Ранее Politico сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов, включая Украину, без предоставления им права вето на решения блока. Эта инициатива направлена на преодоление сопротивления Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан последовательно выступает против ускоренной евроинтеграции Украины.
