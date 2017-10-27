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27 октября 2017
15:18  27 октября 2017 0

В Кремле назвали новые санкции США «отголосками враждебных действий»

США, комета,метеор,сирия, правительство, флаг сша, Капитолий
Песков предложил подождать официальных заявлений ГосдепаФото: depositphotos.com © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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В Кремле озвучили первую реакцию на информацию о готовящемся в США новом списке российских предприятий, в отношении которых введут санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал детально прокомментировать этот документ, когда он появится.

«В любом случае это отголоски недружественных проявлений, а точнее — даже враждебных проявлений в отношении нашей страны. Публикация, скажем так, вызывающая обеспокоенность. Думаю, что нужно сначала изучить решение, если и когда оно будет формализовано, и после этого давать уже какие-то оценки», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей».

Ранее в западных СМИ была опубликована информация о новом списке российских предприятий, в отношении которых США планируют ввести санкции, напоминает RT. В перечень попали 39 организаций, среди которых «Туполев», «Рособоронэкспорт», «Калашников», «Ижмаш», МИГ, «Ростех», «Сухой», Главное разведывательное управление Генштаба ВС России, Служба внешней разведки и ФСБ.

Игорь Чукреев
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