В Кремле назвали новые санкции США «отголосками враждебных действий»

В Кремле озвучили первую реакцию на информацию о готовящемся в США новом списке российских предприятий, в отношении которых введут санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал детально прокомментировать этот документ, когда он появится.
«В любом случае это отголоски недружественных проявлений, а точнее — даже враждебных проявлений в отношении нашей страны. Публикация, скажем так, вызывающая обеспокоенность. Думаю, что нужно сначала изучить решение, если и когда оно будет формализовано, и после этого давать уже какие-то оценки», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей».
Ранее в западных СМИ была опубликована информация о новом списке российских предприятий, в отношении которых США планируют ввести санкции, напоминает RT. В перечень попали 39 организаций, среди которых «Туполев», «Рособоронэкспорт», «Калашников», «Ижмаш», МИГ, «Ростех», «Сухой», Главное разведывательное управление Генштаба ВС России, Служба внешней разведки и ФСБ.