06:35 28 октября 2017 0

Человек, которого поздравил президент США, пишет про себя, что работает адвокатом Фото: wikimedia.org/The White House

Президент США Дональд Трамп хотел поздравить с 75-летним юбилеем известного в Америке кантри-певца Ли Гринвуда, но по случайности поздравил его тезку.

«С днем рождения, замечательный @leegreenwood83. Ты и твоя замечательная песня так много значат. Сделаем Америку вновь великой!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Однако у певца другой аккаунт в социальной сети — @TheLeeGreenwood. Узнав об этом позже, Трамп исправил твит. На странице человека, которого по ошибке поздравил президент США, говорится, что он работает адвокатом в Нью-Йорке, пишет RT.

Ли Гринвуд известен песней «God Bless The USA», которую он исполнял на инаугурации Трампа.

Напомним, что Дональд Трамп распорядился рассекретить ряд неизвестных документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. При этом он заявил, что некоторые материалы будут сохранены в тайне по соображениям безопасности.