06:27 27 октября 2017 0

Трамп заявил, что некоторые материалы будут сохранены в тайне по соображениям безопасности Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о рассекречивании ряда неизвестных документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. При этом он заявил, что некоторые материалы будут сохранены в тайне по соображениям безопасности.

На сайте Национальных архивов опубликован 2891 документ. Предыдущая часть материалов была опубликована 24 июля, в которой содержались порядка 3,9 тысяч документов. До конца апреля 2018 года будут обнародованы еще несколько тысяч, передает РИА «Новости».

«Общество в США ожидает и заслуживает того, чтобы правительство предоставило как можно больше доступа к документам об убийстве президента Кеннеди, чтобы люди наконец могли полностью узнать о всех аспектах этого важнейшего события. Так что я сегодня распорядился, чтобы эта завеса секретности была наконец снята», — сообщается в меморандуме, который президент США направил министерствам, а Белый дом разослал журналистам.

Джон Кеннеди находился на посту президента США чуть более двух лет. 22 ноября 1963 года он был смертельно ранен во время поездки в Даллас. По официальным данным, его убийцей оказался Ли Харви Освальд, который стрелял в Кеннеди из снайперской винтовки с большого расстояния.