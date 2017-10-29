Бывший губернатор Одесской области, ныне лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили может быть депортирован на родину в Грузию. По словам оппозиционного украинского политика, статус беженца ему так и не был предоставлен, а генпрокуратура Украины сейчас собирает документы, дающие основание на его высылку из страны.
В своих заявлениях бывший президент Грузии опирается на запись, сделанную в сети Facebook генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Саакашвили в язвительной форме поблагодарил генпрокурора за высокую оценку его деятельности на посту президента Грузии.
Как сообщает Nation News, на родине Михаилу Саакашвили приписывают сразу несколько уголовных преступлений. Речь идет, в том числе, об обвинениях в расправе над участниками митинга в ноябре 2007 года, а также в незаконном присвоении имущества предпринимателя Бадри Патаркацишвили.
Ранее «URA.RU» писало, что украинского гражданства Саакашвили был лишен в июле этого года, когда находился за границей. Еще раньше, в 2015 году он утратил гражданство Грузии, так как получил украинский паспорт. В начале сентября Минюст Украины получил запрос из Грузии на арест и выдачу политика. Тем не менее Саакашвили и его сторонники попытались организовать на Украине оппозицию действующему президенту Петру Порошенко.