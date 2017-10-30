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Главные новости Тюменской области
19:24  30 октября 2017 0

Сотрудницу тюменской ГИБДД заподозрили в торговле госномерами

Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, скр по курганской области
Следователи начали проверкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменские следователи начали проверку информации о торговле госномерами в областной ГИБДД, сообщил источник. По информации собеседника агентства, речь идет об инспекторе дорожной безопасности, сотруднике отдела регистрационно-экзаменационной работы инспекции Татьяне Т.

«В ГИБДД распродавали архивные номера, бывшие в употреблении. Говорили сначала вроде про руководство, а в итоге Следственный комитет направили на женщину из РЭО ГИБДД — якобы это она распродавала номера», — рассказал источник.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию подтвердили. «В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники ОРЧ собственной безопасности действительно выявили такой факт. Все материалы были переданы в Следственное управление СК РФ по Тюменской области», — сообщили в пресс-службе УМВД региона. Однако, сотрудники СК поводов для возбуждения уголовного дела в действиях женщины не усмотрели, квалифицировав ее действия как дисциплинарный проступок. «Сотрудница была привлечена к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области «URA.RU» подтвердили получение материалов проверки из полиции. Следователи не усмотрели в них оснований для проведения проверки и вернули материалы полиции, квалифицировав действия сотрудницы МВД как дисциплинарный проступок.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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