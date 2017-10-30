17:57 30 октября 2017 0

Гоша расстроен признанием коллеги Фото: страничка актера в соцсети Instagram

Российский актер Гоша Куценко отреагировал стихотворением на признание своего зарубежного коллеги Кевина Спейси в гомосексуализме.

«Антикиллер» сожалеет, что Спейси оказался представителем сексуальных меньшинств, однако отнесся к ситуации с долей юмора.

«Кевин Спейси… Кевин Спейси… Как же так… Ну как же так?!.. Ведь такой мужик… Без спеси… И пожалуйста — впросак… Что же это происходит? Если женщин всех Войнштейн, То мальчишек юных портит Кевин! Просто — апогей! На тебе росли же дети… Ты же их добру учил. Кто расставил эти сети?.. Кто тебя в них заманил?! Неужели Оскар, Грэмми, Тони, Глобус Золотой — Это парни, а не премии надругались над тобой? Ну, зачем? Зачем ты вскрылся? Наши же сидят, молчат. Голубком зачем ты взвился, Среди стаи ястребят? Ты же Кевин для нас Спейси, В переводе посмотри — Ты космический! Побрейся, И назад давай беги!» — сочинил российский актер, выложив строки на своей страничке в соцсети Instagram.

Куценко не скрывал досады по поводу случившегося:

«Нет же, совесть разыгралась… Вскрылось женское в тебе… Взяла, с*** и призналась… Нет яиц в „твоем гнезде“! Верил я, что Лев ты Канский — Золотой! Не голубой… Красота по-американски. Черный Кевин— Я не твой…)))))» — завершил свое послание отечественный актер.