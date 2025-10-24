Литва закрыла КПП на границе с ближайшим союзником России
Пункт пропуска закрыли
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией, которая является союзным РФ государством. Об этом рассказали в государственном таможенном комитете Белоруссии.
«Литовская сторона закрыла сопредельный с Беларусью автодорожный пункт пропуска „Мядининкай“. Там прекращен пропуск транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее аналогичные меры по приостановке работы всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией предприняла Польша. После этого посольство Польши в Минске рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Белоруссии. Закрытие КПП на границе также обсуждалось как фактор, влияющий на отношения с соседними странами.
