В мире

Европа

Литва закрыла КПП на границе с ближайшим союзником России

25 октября 2025 в 01:30
Пункт пропуска закрыли

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией, которая является союзным РФ государством. Об этом рассказали в государственном таможенном комитете Белоруссии.

«Литовская сторона закрыла сопредельный с Беларусью автодорожный пункт пропуска „Мядининкай“. Там прекращен пропуск транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее аналогичные меры по приостановке работы всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией предприняла Польша. После этого посольство Польши в Минске рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Белоруссии. Закрытие КПП на границе также обсуждалось как фактор, влияющий на отношения с соседними странами.

