Дмитриев рассказал, как Украина меняет позицию по конфликту с Россией

Дмитриев заявил о важности завершить конфликт на Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что украинские власти начинают занимать более реалистичную позицию по вопросам урегулирования вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сообщил интервью журналистке Ларе Логан, фрагменты которого опубликованы пресс-службой РФПИ.

«Я считаю, что очень важно завершить [конфликт], но при этом иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, что приемлемо для Украины. Я думаю, Украина тоже движется в сторону более реалистичной позиции», — заявил Дмитриев.