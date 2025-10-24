Дмитриев рассказал, как Украина меняет позицию по конфликту с Россией
Дмитриев заявил о важности завершить конфликт на Украине
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что украинские власти начинают занимать более реалистичную позицию по вопросам урегулирования вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сообщил интервью журналистке Ларе Логан, фрагменты которого опубликованы пресс-службой РФПИ.
«Я считаю, что очень важно завершить [конфликт], но при этом иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, что приемлемо для Украины. Я думаю, Украина тоже движется в сторону более реалистичной позиции», — заявил Дмитриев.
Также глава Дмитриев допустил возможность очередного обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами. Ранее, в начале текущего месяца, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о периодических контактах с американской стороной по вопросам обмена заключенными, подчеркнув, что данный процесс может занять еще определенное время.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.