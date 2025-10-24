Бузова, Бородина и Самойлова пострадали от мошенников: звезды шокированы массовым взломом аккаунтов
Злоумышленники, не стесняясь, взламывают аккаунты звезд российского шоу-бизнеса
В России многократно выросло число взломанных аккаунтов популярных блогеров, связанных с шоу-бизнесом. Мошенники получают доступ к страницам звезд в соцсетях, используя их для обмана подписчиков. Самая распространенная схема — публикация с предложениями принять участие в фиктивных конкурсах, в которых обещаются крупные денежные призы. Однако для получения якобы выигрыша пользователей просят оплатить комиссию и предоставить данные банковской карты.
В числе пострадавших — Дмитрий Масленников, Ида Галич, Ольга Бузова, Алина Акилова и Оксана Самойлова. Многие блогеры до сих пор не могут вернуть доступ к собственным аккаунтам. Подробнее о самых громких преступлениях мошенников за прошедшие дни — в материале URA.RU.
Бузову довели до слез
Телеведущая и певица Ольга Бузова срочно обратилась к своим подписчикам с предупреждением. Артистка, не сдержав эмоций, заявила о взломе своих аккаунтов мошенниками, которые — по ее словам — вероятно, могут попытаться обмануть поклонников и получить от них деньги.
Бузова объяснила фанатам, что не может получить доступ к своей странице в одной из соцсетей. Она предупредила, что фото и видео в сторис выкладывает кто-то другой. Бузова также предостерегла от перехода по каким-либо ссылкам.
Самойлова обратится в полицию
Блогер Оксана Самойлова заявила, что обратится к правоохранителям из-за мошенников, взломавших принадлежавший ей аккаунт в соцсети. Об этом Самойловой рассказали подписчицы — на странице появляются посты неизвестного авторства.
В одном из таких сообщений утверждалось, что ее супруг рэпер Джиган (Денис Устименко) изменил ей. Якобы именно это послужило причиной расставания пары.
Блогер призвала не реагировать на публикации, в которых содержится просьба о переводе средств на указанные реквизиты. Самойлова ясно дала понять: «Это мошенники, и это развод».
Мошенники объявили о беременности Бородиной
Аферисты, взломавшие аккаунт телеведущей Ксении Бородиной, разместили там изображение, на котором — как утверждается — Бородина ждет ребенка. Для этого была использована сгенерированная при помощи нейросетей фотография, где телеведущая в белом платье держится за живот. Снимок выполнен в черно-белой гамме, а рядом с Бородиной находится ее супруг Николай Сердюков.
В ответ на случившееся Бородина эмоционально обратилась к подписчикам, выразив возмущение по поводу случившегося. Она также высказала недовольство по поводу ожиданий поклонников, считавших, что надо было тщательнее защищать свою соцсеть от мошенников.
Канал Бородиной на данный момент насчитывает 20 млн пользователей. Телеведущая обратилась к аудитории с призывом не доверять информации и публикациям, распространяемым злоумышленниками.
