Бузова, Бородина и Самойлова пострадали от мошенников: звезды шокированы массовым взломом аккаунтов

Злоумышленники, не стесняясь, взламывают аккаунты звезд российского шоу-бизнеса Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России многократно выросло число взломанных аккаунтов популярных блогеров, связанных с шоу-бизнесом. Мошенники получают доступ к страницам звезд в соцсетях, используя их для обмана подписчиков. Самая распространенная схема — публикация с предложениями принять участие в фиктивных конкурсах, в которых обещаются крупные денежные призы. Однако для получения якобы выигрыша пользователей просят оплатить комиссию и предоставить данные банковской карты.

В числе пострадавших — Дмитрий Масленников, Ида Галич, Ольга Бузова, Алина Акилова и Оксана Самойлова. Многие блогеры до сих пор не могут вернуть доступ к собственным аккаунтам. Подробнее о самых громких преступлениях мошенников за прошедшие дни — в материале URA.RU.

Бузову довели до слез

Телеведущая и певица Ольга Бузова срочно обратилась к своим подписчикам с предупреждением. Артистка, не сдержав эмоций, заявила о взломе своих аккаунтов мошенниками, которые — по ее словам — вероятно, могут попытаться обмануть поклонников и получить от них деньги.

Продолжение после рекламы

Бузова объяснила фанатам, что не может получить доступ к своей странице в одной из соцсетей. Она предупредила, что фото и видео в сторис выкладывает кто-то другой. Бузова также предостерегла от перехода по каким-либо ссылкам.

Самойлова обратится в полицию

Блогер Оксана Самойлова заявила, что обратится к правоохранителям из-за мошенников, взломавших принадлежавший ей аккаунт в соцсети. Об этом Самойловой рассказали подписчицы — на странице появляются посты неизвестного авторства.

В одном из таких сообщений утверждалось, что ее супруг рэпер Джиган (Денис Устименко) изменил ей. Якобы именно это послужило причиной расставания пары.

Блогер призвала не реагировать на публикации, в которых содержится просьба о переводе средств на указанные реквизиты. Самойлова ясно дала понять: «Это мошенники, и это развод».

Мошенники объявили о беременности Бородиной

Аферисты, взломавшие аккаунт телеведущей Ксении Бородиной, разместили там изображение, на котором — как утверждается — Бородина ждет ребенка. Для этого была использована сгенерированная при помощи нейросетей фотография, где телеведущая в белом платье держится за живот. Снимок выполнен в черно-белой гамме, а рядом с Бородиной находится ее супруг Николай Сердюков.

В ответ на случившееся Бородина эмоционально обратилась к подписчикам, выразив возмущение по поводу случившегося. Она также высказала недовольство по поводу ожиданий поклонников, считавших, что надо было тщательнее защищать свою соцсеть от мошенников.