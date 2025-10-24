Глава РФПИ допустил новый обмен заключенными между РФ и США
Москва и Вашингтон могут провести еще один обмен заключенными
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Новый обмен заключенными может состоятся между Россией и США. Страны продолжают переговоры об организации этих процедур не только с высоким общественным резонансом, но и по менее известным случаям. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться. Возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам», — заявил Дмитриев в интервью американской журналистке Ларе Логан.
Как сообщало URA.RU, весной 2024 года Россия призывала Соединенные штаты отреагировать на предложения по обмену заключенными. Однако Вашингтон затягивал паузу.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.