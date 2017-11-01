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01 ноября 2017
15:57  01 ноября 2017 0

В Крыму отреагировали на предложение Киева разрешить на полуострове экстремистов

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
На полуострове считают предложенный ООН проект резолюции политической спекуляциейФото: Pixabay

Требование Киева в ООН «устранить дискриминацию» в Крыму вызвало иронию на полуострове. Больше всего жителей удивило предложение разрешить деятельность экстремистов.

Правительство Крыма заявило, что считает неуместным предложение о снятии запрета на деятельность «Меджлиса крымскотатарского народа». «Меджлис признан в РФ экстремистской организацией, именно поэтому он был запрещен. И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГИЛ (запрещенной на территории РФ — прим. ред.) и других террористических организаций, имеющих право на существование на территории стран, входящих в ООН. Потому что, по сути, это требование ровно такое же», — цитирует «Утро.ру» вице-премьера республики Дмитрия Полонского.

Надуманным также власти Крыма посчитали и требование обеспечить обучение в школах полуострова на украинском и крымско-татарском языках. «Никакой дискриминации абсолютно нет. А существует ли желание у крымчан обучаться на том или ином языке — это другой вопрос. Если кто-то заявляет обратное, он просто нагло лжет и преследует понятно какие политические цели», — заявил Дмитрий Полонский. Как пояснил вице-премьер, эти два языка и так признаны на полуострове государственными наравне с русским, соответственно это отражается на учебных программах и родители детей сами выбирают, на котором из них их ребенок будет получать образование.

Свой проект резолюции по Крыму делегация Киева внесла в ООН 1 ноября, напоминает «Федеральное агентство новостей». Основными его пунктами являются разрешение деятельности Меджлиса и введение обязательного обучения в школах на украинском. Голосование по данному документу должно пройти в середине ноября.

Игорь Чукреев
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