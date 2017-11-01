В России появятся курорты с пакетом «все включено»

16:51 01 ноября 2017 0

Отечественные отели потягаются в популярности с турецкими Фото: depositphotos.com

В России разрабатывают симметричный ответ возможной отмене системы «все включено» в Турции. Как заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов журналистам, настало время развивать любимый россиянами вид отдыха и на отечественных курортах.

По словам Сафонова, процесс внедрения системы «все включено» уже идет в Краснодарском крае. В перспективе опыт местных отелей планируется распространить и на курорты остальных регионов России. «Мы считаем очень важным распространять эту систему на территории Российской Федерации, так как она пользуется большой популярностью среди российских туристов. Внутри страны мы собираемся эту систему развивать, так как считаем, что это приведет к созданию конкурентоспособного турпродукта, который является популярным среди российских туристов», — заявил глава Федерального агентства по туризму РИА «Новости».

Заявление Олега Сафонова прозвучало на фоне инициативы главы Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен, обратившегося к местным курортам с предложением отказаться от системы «все включено», напоминает «Национальная служба новостей». По мнению турка, это станет стимулом для иностранных туристов выйти с территории отелей и потратить деньги в магазинах.