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31 октября 2017
15:34  31 октября 2017 0

Турция может отменить all inclusive для россиян

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции
Система «все включено» не позволяет туристам знакомиться с достопримечательностями и ходить по магазинамФото: depositphotos.com

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен выступил с предложением отказаться от системы «все включено». По его мнению, это самый эффективный способ заставить туристов смотреть на достопримечательности и магазины.

В настоящее время, по мнению Бендеви Паландокен, туристы видят страну лишь по дороге из аэропорта и обратно. Тем самым они получают минимум информации о природе и культуре Турции. «Если мы ликвидируем систему „все включено“, туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и поспособствует глобальным национальным целям», — говорит глава Конфедерации торговцев. Также он призвал активнее распространять в аэропортах брошюры о местных достопримечательностях.

По данным турецких экспертов, система «все включено» пользуется наибольшей популярностью у туристов из Германии и России. В среднем каждый прибывающий в страну тратит по 570 долларов. 81% прибыли от иностранцев получают отельеры, пишет Lenta.ru со ссылкой на Travel Russian News.

По данным туроператоров, число российских туристов в Турции за январь—июнь 2017 года составило 1,6 миллиона человек.

Игорь Чукреев
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