СМИ обвинили Билана во лжи о своем диагнозе. ФОТО

10:02 02 ноября 2017 0

Билан выложил в свой Instagram фото с барокамерой Фото: Дмитрий Билан, Instagram

Знаменитый российский певец и киноактер Дмитрий Билан выложил в свой Instagram фото с барокамерой, сопроводив комментарием. После этого журналисты обвинили его во лжи о своем диагнозе.

Певец подписал свое фото утверждением о том, что он не болеет, а процедуры в барокамере проходит для профилактики. «Я не болею!!! Профилактика!!! Это барокамера, классная штука!!! В наше время не так много чистого необходимого кислорода, а тут под немалым давлением не только легкие, но и кожа вся дышит, упиваясь оным!))) Я решил поддерживать себя и Здоровье (профилактика) перед сольником, а то часто бывает закон подлости перед ответственным моментом — вдруг заболеваешь!!!», — пишет Билан (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.) под постом в Instagram.

После этой публикации журналисты обвинили певца во лжи, так как несколько месяцев назад он признался, что врачи нашли у него три грыжи на позвоночнике. Вместе со своим продюсером Яной Рудковской они рассказывали, что Билана преследуют сильнейшие боли в спине, которые не дают ему спать, сообщает «Дни.ру».

Ранее «URA.RU» писало, что Дима Билан вынужден был уйти в двухмесячный отпуск из-за проблем со здоровьем.