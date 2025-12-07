На невесту Лепса подали в суд
Суд начнет процесс по иску Бони к невесте Лепса
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Кузьминский районный суд Москвы проведет первое процессуальное действие по гражданскому иску блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести, достоинства и деловой репутации. Это следует из материалов дела.
«Суд проведет беседу по иску», — сказано в материалах. Информацию передает РИА Новости. Иск отнесен к категории дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. Конкретные основания заявленных требований и их размер в доступных материалах не раскрываются.
Поводом для конфликта между Боней и Кибой стало высказывание невесты Григория Лепса в социальных сетях, где она назвала звезду реалити-шоу «Дом-2» женщиной, якобы оказывавшей интимные услуги женатым мужчинам за 3 тысячи долларов. Так Киба отреагировала на слова Бони, прозвучавшие в Rutube-шоу «Злые языки», где телеведущая заявила, что семья Кибы решила выдать дочь замуж за популярного исполнителя на фоне финансовых трудностей, напоминает телеканал 360.
О предполагаемом романе Григория Лепса с Викторией Кибой стало известно около года назад, когда девушке исполнилось 18 лет. Существенная разница в возрасте между ними вызвала широкое обсуждение в интернете. Молодая избранница артиста нередко сталкивалась с обвинениями в корыстных мотивах, однако она неоднократно подчеркивала, что не испытывает финансовых трудностей и «выросла в тепличных условиях».
Изначально Лепс планировал, что их свадьба состоится летом 2025 года. Однако позже 63‑летний артист перенес регистрацию брака со своей 19‑летней невестой Авророй Кибой. По его словам, торжество планируется провести летом, однако, летом какого именно года, он уточнять не стал, передает «Национальная служба новостей». Сама Киба сообщала, что перенос свадьбы не связан с пересмотром отношений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.