На невесту Лепса подали в суд

Суд начнет процесс по иску Бони к невесте Лепса

Кузьминский районный суд Москвы проведет первое процессуальное действие по гражданскому иску блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести, достоинства и деловой репутации. Это следует из материалов дела.

«Суд проведет беседу по иску», — сказано в материалах. Информацию передает РИА Новости. Иск отнесен к категории дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. Конкретные основания заявленных требований и их размер в доступных материалах не раскрываются.

Поводом для конфликта между Боней и Кибой стало высказывание невесты Григория Лепса в социальных сетях, где она назвала звезду реалити-шоу «Дом-2» женщиной, якобы оказывавшей интимные услуги женатым мужчинам за 3 тысячи долларов. Так Киба отреагировала на слова Бони, прозвучавшие в Rutube-шоу «Злые языки», где телеведущая заявила, что семья Кибы решила выдать дочь замуж за популярного исполнителя на фоне финансовых трудностей, напоминает телеканал 360.

О предполагаемом романе Григория Лепса с Викторией Кибой стало известно около года назад, когда девушке исполнилось 18 лет. Существенная разница в возрасте между ними вызвала широкое обсуждение в интернете. Молодая избранница артиста нередко сталкивалась с обвинениями в корыстных мотивах, однако она неоднократно подчеркивала, что не испытывает финансовых трудностей и «выросла в тепличных условиях».