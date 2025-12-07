Трамп заявил о поддержке мирного плана Россией и Украиной
08 декабря 2025 в 04:55
Россия и народ Украины поддерживают предложенные Вашингтоном условия урегулирования конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
