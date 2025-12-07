Трамп назвал ситуацию на Украине очень тяжелой
Президент США дал оценку ситуации на Украине
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал конфликт между Россией и Украиной как крайне тяжелый. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Кеннеди-центре.
«Россия и Украина — думал, это будет немного проще. Это очень тяжелый конфликт», — сказал Трамп.
Так президент США публично констатировал сложность ситуации при продвижении мирных инициатив. Ранее в ходе брифинга Трамп заявил, что США пытаются добиться урегулирования конфликта на Украине.
