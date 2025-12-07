Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

Трамп назвал ситуацию на Украине очень тяжелой

Трамп констатировал сложность урегулирования украинского конфликта
08 декабря 2025 в 04:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Президент США дал оценку ситуации на Украине

Президент США дал оценку ситуации на Украине

Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал конфликт между Россией и Украиной как крайне тяжелый. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Кеннеди-центре.

«Россия и Украина — думал, это будет немного проще. Это очень тяжелый конфликт», — сказал Трамп.

Так президент США публично констатировал сложность ситуации при продвижении мирных инициатив. Ранее в ходе брифинга Трамп заявил, что США пытаются добиться урегулирования конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал