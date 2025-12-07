Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Гончаренко*: Зеленский открыл настоящую охоту на Ермака

08 декабря 2025 в 03:29
Андрея Ермака отстранили от занимаемой ранее должности

Андрея Ермака отстранили от занимаемой ранее высокой должности

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский «открыл настоящую охоту» на бывшего руководителя своего офиса Андрея Ермака. Неделя у последнего выдалась «душераздирающей», заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский начал настоящую охоту на Ермака! <...> Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?» — написал Гончаренко в своем telegram-канале. В качестве подтверждения своих слов депутат привел в пример скандальную отставку, предательство окружения, исключение из СНБО и Ставки верховного главнокомандующего.

В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски дома у Ермака. Позже ему запретили выезд из страны и освободили от всех обязанностей. Сам Ермак заявлял, что собирается уйти на фронт.

*Алексей Гончаренко — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

