В Волгограде на жилой дом упали фрагменты БПЛА

08 декабря 2025 в 02:40
Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение фрагментов БПЛА на улице Лодыгина в районе домов № 12 и 13. На место оперативно направлены пожарные расчеты, бригады скорой помощи и представители муниципальных служб. Развернуты пункты временного размещения для возможной эвакуации граждан. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

