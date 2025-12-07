В Волгограде на жилой дом упали фрагменты БПЛА
08 декабря 2025 в 02:40
В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение фрагментов БПЛА на улице Лодыгина в районе домов № 12 и 13. На место оперативно направлены пожарные расчеты, бригады скорой помощи и представители муниципальных служб. Развернуты пункты временного размещения для возможной эвакуации граждан. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
