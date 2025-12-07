Россиянам проиндексируют страховые пенсии с 1 января

Индексацию проведут раньше запланированного срока Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Страховые пенсии граждан РФ будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года. На эти цели направят почти 12 трлн рублей, подчеркнул доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Страховая пенсия будет проиндексирована с 1 января на 7,6%. Повышение страховых выплат коснется более 38 млн человек, а на финансовое обеспечение расходов <...> будет направлено в следующем году практически 12 трлн рублей», — завил собеседник РИА Новости.

По словам Балынина, индексацию проведут раньше запланированного срока: не с 1 февраля, как предполагалось изначально, а с 1 января. Размер повышения превысит прогнозируемый уровень инфляции. Индексация страховых пенсий по старости коснется как неработающих, так и работающих получателей.

