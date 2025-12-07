Россиян обяжут привязать все банковские счета к ИНН

ЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России намерен обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова. По ее словам, новый порядок будет распространяться как на вновь открываемые, так и на уже существующие счета. Требование вводится в рамках подготовки к запуску государственной платформы «Антидроп».

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее», — сказала госпожа Полякова в интервью РБК. Она отметила, что без унифицированного идентификатора клиентов работа новой системы будет затруднена.

Полякова уточнила, что в платформе «Антидроп» именно ИНН будет использоваться как основной идентификатор клиента банка. Это позволит сопоставлять данные о физических лицах и их счетах в разных кредитных организациях. По замыслу регулятора, такой подход должен усилить контроль за операциями и снизить риск использования подставных лиц при совершении финансовых преступлений.

