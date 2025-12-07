В аэропорту Пензы закрыли небо
08 декабря 2025 в 01:59
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Пенза временно приостановлены операции по взлету и посадке воздушных судов. Данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации Арте Кореняко.
