Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

Трамп сообщил о попытках США покончить с украинским конфликтом

08 декабря 2025 в 04:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп заявил, что США работают над прекращением войны на Украине

Трамп заявил, что США работают над прекращением войны на Украине

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

США пытаются добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил, общаясь с журналистами в Кеннеди-центре.

«Как вы знаете, я положил конец восьми войнам. Мы пытаемся покончить с девятой», — сказал Трамп, комментируя усилия по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп неоднократно делал противоположные друг другу заявления. После нескольких встреч между российскими и американскими делегациями президент США заявлял, что разочарован российской стороной, потом менял свою позицию и изъявлял надежду на скорый успех. В конце ноября он вновь заявлял, что разочарован РФ из ‑за продолжающихся боевых действий на Украине, хотя рассчитывал быстрее урегулировать конфликт благодаря личным контактам с президентом Владимиром Путиным.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал