Трамп сообщил о попытках США покончить с украинским конфликтом
Трамп заявил, что США работают над прекращением войны на Украине
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
США пытаются добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил, общаясь с журналистами в Кеннеди-центре.
«Как вы знаете, я положил конец восьми войнам. Мы пытаемся покончить с девятой», — сказал Трамп, комментируя усилия по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Трамп неоднократно делал противоположные друг другу заявления. После нескольких встреч между российскими и американскими делегациями президент США заявлял, что разочарован российской стороной, потом менял свою позицию и изъявлял надежду на скорый успех. В конце ноября он вновь заявлял, что разочарован РФ из ‑за продолжающихся боевых действий на Украине, хотя рассчитывал быстрее урегулировать конфликт благодаря личным контактам с президентом Владимиром Путиным.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.