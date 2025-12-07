Пенсионерам РФ в 2026 году выдадут бесплатные лекарства
Бесплатные лекарства для льготников сохранятся в 2026 году
Право на бесплатные лекарства для федеральных льготников, включая пенсионеров, будет сохранено в 2026 году. В системе планируется уточнить перечни препаратов и порядок выписки рецептов. Об этом сообщает депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Право на бесплатное получение лекарственных средств в 2026 году сохранят все федеральные льготники. Система обеспечения носит стабильный характер, перечень регулярно актуализируется», — сказал Чаплин «Известиям».
Как уточняется, право на льготные лекарства имеют не только пенсионеры, но и инвалиды, ветераны войны, лица, пострадавшие от радиации, и граждане с социально значимыми заболеваниями. Для получения препарата необходимо обратиться к лечащему врачу за рецептом установленного образца. Если нужного лекарства нет в аптеке, его обязаны заказать в течение нескольких рабочих дней. В случае возникновения проблем можно обратиться в свою страховую медицинскую организацию или в Минздрав.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Около 247 млрд рублей выделят на обеспечение лекарствами пациентов с тяжелыми и дорогостоящими заболеваниями.
