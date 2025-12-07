В России хотят ввести 13-ю зарплату для медиков и педагогов

Предполагается, что деньги будут начисляться из бюджета по итогам календарного года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой установить ежегодную выплату 13-й заработной платы для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее обращение, адресованное министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач: притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан», — цитирует парламентария РИА Новости.

Чернышов пояснил, что дополнительная выплата должна начисляться по итогам календарного года за счет средств бюджета. По его инициативе, правом на получение 13-й зарплаты будут обладать сотрудники, которые исправно выполняли свои трудовые обязанности и не имели дисциплинарных взысканий в отчетный период. Предлагаемая мера относится только к работникам государственных и муниципальных организаций здравоохранения и образования.

