В России хотят ввести 13-ю зарплату для медиков и педагогов

Депутат Чернышов предложил выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам
08 декабря 2025 в 04:17
Предполагается, что деньги будут начисляться из бюджета по итогам календарного года

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой установить ежегодную выплату 13-й заработной платы для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее обращение, адресованное министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач: притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан», — цитирует парламентария РИА Новости.

Чернышов пояснил, что дополнительная выплата должна начисляться по итогам календарного года за счет средств бюджета. По его инициативе, правом на получение 13-й зарплаты будут обладать сотрудники, которые исправно выполняли свои трудовые обязанности и не имели дисциплинарных взысканий в отчетный период. Предлагаемая мера относится только к работникам государственных и муниципальных организаций здравоохранения и образования.

Сейчас так называемая «13‑я зарплата» по сути является единовременной премиальной выплатой, которую работодатель начисляет сотрудникам по результатам их работы за календарный год. При этом, несмотря на устоявшееся название, в действующем российском трудовом законодательстве она не рассматривается как обязательный оклад либо как гарантированная составляющая заработной платы. Речь идет исключительно о стимулирующем вознаграждении за труд, объясняет в своем материале RT.

