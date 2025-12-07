Трамп выразил разочарование из-за Зеленского
08 декабря 2025 в 04:33
Фото: © URA.RU
Трампа разочаровывает тот факт, что Зеленский до сих пор не ознакомился с предложенным проектом мирного соглашения. Об этом глава США заявил в Белом доме.
