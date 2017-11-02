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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:55  02 ноября 2017 0

Рекламу запретить, цены на водку повысить: общественники продолжают бороться с алкоголем

Митинг посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Сургут , водка, бутылки, алкоголь
Общественники предлагают повысить минимальную цену на водку до 300 рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Общественная организация «Победа жизни» предлагает полностью запретить рекламу алкогольной продукции и безалкогольного пива, а также повысить минимальную цену на водку. С таким заявлением организация, занимающаяся пропагандой здорового образа жизни, обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

По словам приверженцев организации, за последние 10 лет смертность населения сократилась более чем на 430 тыс. смертей в год, а также увеличилась средняя продолжительности жизни — с 65,5 до 72 лет. В «Победе жизни» уверены, что таких показателей страна достигла за счёт повышения акцизов и цен на алкоголь, ограничения его розничной продажи и рекламы. И эту тенденцию необходимо поддерживать, передает RT мнение общественников.

В добавок общественная организация раскритиковала законопроект Минфина, который разрешил бы торговать алкогольной продукцией через интернет. Из обращения следует, что он противоречит утверждённой правительством России антиалкогольной политике, сообщает издание.

Ранее Минфин выступил против легализации дистанционных продаж алкоголя. Он обосновал это невозможностью проконтролировать соблюдение всех законов РФ при реализации спиртного в Сети.

Ксения Томашова
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