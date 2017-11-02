Общественная организация «Победа жизни» предлагает полностью запретить рекламу алкогольной продукции и безалкогольного пива, а также повысить минимальную цену на водку. С таким заявлением организация, занимающаяся пропагандой здорового образа жизни, обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
По словам приверженцев организации, за последние 10 лет смертность населения сократилась более чем на 430 тыс. смертей в год, а также увеличилась средняя продолжительности жизни — с 65,5 до 72 лет. В «Победе жизни» уверены, что таких показателей страна достигла за счёт повышения акцизов и цен на алкоголь, ограничения его розничной продажи и рекламы. И эту тенденцию необходимо поддерживать, передает RT мнение общественников.
В добавок общественная организация раскритиковала законопроект Минфина, который разрешил бы торговать алкогольной продукцией через интернет. Из обращения следует, что он противоречит утверждённой правительством России антиалкогольной политике, сообщает издание.
Ранее Минфин выступил против легализации дистанционных продаж алкоголя. Он обосновал это невозможностью проконтролировать соблюдение всех законов РФ при реализации спиртного в Сети.