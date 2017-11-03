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03 ноября 2017
17:21  03 ноября 2017 0

Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми «вернуться в Донбасс»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко не исключил возвращения украинских ракет в ДНРФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинские ракетные войска в любой момент должны быть готовы в случае необходимости вернуться в Донбасс, заявил президент Украины Петр Порошенко, посещая воинскую часть в Киевской области.

«Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развёртывание артиллерийских и ракетных систем», — подчеркнул Порошенко, которого цитирует RT.

Украинский лидер добавил: сейчас военных отвели от линии разграничения, но в любой момент нужно быть готовыми вернуться и вступить в бой, «если это будет продиктовано необходимостью обороны».

Татьяна Трушина
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