Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми «вернуться в Донбасс»

Порошенко не исключил возвращения украинских ракет в ДНР
Украинские ракетные войска в любой момент должны быть готовы в случае необходимости вернуться в Донбасс, заявил президент Украины Петр Порошенко, посещая воинскую часть в Киевской области.
«Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развёртывание артиллерийских и ракетных систем», — подчеркнул Порошенко, которого цитирует RT.
Украинский лидер добавил: сейчас военных отвели от линии разграничения, но в любой момент нужно быть готовыми вернуться и вступить в бой, «если это будет продиктовано необходимостью обороны».