Каталония объявила о своей независимости от Испании

19:57 27 октября 2017 0

В пользу независимости высказались 72 парламентария Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Парламент Каталонии одобрил резолюцию, которая предусматривает провозглашение независимости республики от Испании.

Резолюцию предложили сторонники независимости автономного сообщества от Испании. В пользу независимости высказались 72 парламентария, 10 были против. Два депутата не проголосовали, передает издание RT.

Как писало «URA.RU», ранее в Каталонии состоялся референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. В ответ на действия Каталонии правительство Испании решило прибегнуть к 155 статье Конституции. По закону она позволяет Мадриду сменить руководителей автономии. На таком основании руководство Каталонии хотели отстранить от власти.