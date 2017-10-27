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27 октября 2017
19:57  27 октября 2017 0

Каталония объявила о своей независимости от Испании

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, каталония, флаг каталонии, референдум в каталонии
В пользу независимости высказались 72 парламентарияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Парламент Каталонии одобрил резолюцию, которая предусматривает провозглашение независимости республики от Испании.

Резолюцию предложили сторонники независимости автономного сообщества от Испании. В пользу независимости высказались 72 парламентария, 10 были против. Два депутата не проголосовали, передает издание RT.

Как писало «URA.RU», ранее в Каталонии состоялся референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. В ответ на действия Каталонии правительство Испании решило прибегнуть к 155 статье Конституции. По закону она позволяет Мадриду сменить руководителей автономии. На таком основании руководство Каталонии хотели отстранить от власти.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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