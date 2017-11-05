На Украине пятерых полицейских закидали гранатами

Злоумышленники использовали гранаты (архивное фото)
В украинском городе Днепре в ночь на 5 ноября злоумышленники забросали гранатами сотрудников полиции, приехавших на вызов. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Отмечается, что в дежурную часть Нацполиции по городу Днепру поступило сообщение о квартирной краже. Когда правоохранители прибыли на место, то столкнулись с активным сопротивлением подозреваемых.
Злоумышленники открыли огонь по сотрудникам полиции, а также бросили в них две гранаты. В результате столкновения пятеро служителей закона были ранены осколками разорвавшейся гранаты.
Нападавшие сумели скрыться с места преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.