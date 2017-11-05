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05 ноября 2017
19:56  05 ноября 2017 0

В Госдуме поддержали идею вернуть военную базу на Кубу

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, шляпа, кубинский флаг, куба, кубинские сигары
Российские военные могут вернуться на КубуФото: depositphotos.com © URA.RU

Москве «не помешала бы» военная база на Кубе, считает глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Заявление депутата прозвучало в ответ на инициативу сенатора Франца Клинцевича, рекомендовавшего вернуть российскую базу на Остров Свободы.

«Такие объекты в непосредственной близости от наших коллег, как теперь принято говорить, точно бы не помешали», — заявил депутат в интервью РИА «Новости», намекая на соседство Кубы и США.

При этом Шаманов напомнил, что кубинские власти сегодня выступают против размещения российской военной базы на своей территории. Если позиция Гаваны изменится, то можно было бы предметно рассмотреть этот вопрос, считает парламентарий.

Напомним, что Россия в 2001 году закрыла свою военную базу, существовавшую на Кубе с советских времен.

Олег Теплоухов
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