02:56 06 ноября 2017 0

Все пассажиры вертолета погибли Фото: Twitter / QablQalel

На границе Йемена и Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет с высокопоставленными лицами на борту. Среди погибших — чиновники административного округа Асир, в том числе начальник полиции столицы провинции.

В результате авиакатастрофы также погиб член королевской семьи принц Мансур бен Мукрин, сообщает RT.

Погибший принц, по данным Nation News, занимал пост заместителя губернатора провинции Асир.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержаны 11 принцев. Позже выяснилось, что среди них оказался племянник короля и потенциальный инвестор банка «Югра».