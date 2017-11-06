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06 ноября 2017
05 ноября 2017
02:56  06 ноября 2017 0

В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем на борту

Все пассажиры вертолета погиблиФото: Twitter / QablQalel

На границе Йемена и Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет с высокопоставленными лицами на борту. Среди погибших — чиновники административного округа Асир, в том числе начальник полиции столицы провинции.

В результате авиакатастрофы также погиб член королевской семьи принц Мансур бен Мукрин, сообщает RT.

Погибший принц, по данным Nation News, занимал пост заместителя губернатора провинции Асир.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержаны 11 принцев. Позже выяснилось, что среди них оказался племянник короля и потенциальный инвестор банка «Югра».

Наталья Полетавкина
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