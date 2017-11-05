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05 ноября 2017
04 ноября 2017
Главные новости 
10:58  05 ноября 2017 0

Среди задержанных в Саудовской Аравии принцев оказался потенциальный инвестор банка «Югра»

У события на Ближнем Востоке появилась связь с ХМАОФото: Wikipedia.org
новость из сюжета:
Крах банка «Югра»
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Среди задержанных по обвинению в коррупции 11 принцев Саудовской Аравии оказался племянник короля. В России он известен, как крупнейший акционер Citigroup и потенциальный инвестор лишенного лицензии банка «Югра».

Владелец инвестиционной компании Kingdom Holding, племянник короля Саудовской Аравии, миллиардер аль-Валид ибн Талал оказался среди задержанных по подозрению в коррупции членов королевской семьи, сообщает РБК. Вместе с ним под стражей сейчас находится еще 10 принцев, четыре действующих министра и десяток бывших.

Днем ранее король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что намерен покончить со всеми злоупотреблениями в стране для чего создал комитет по борьбе с коррупцией.

В России принц аль-Валид рассматривался как потенциальный гарант стабильности для лишенного в конце июля лицензии банка «Югра». Как сообщала в августе пресс-служба этот финансовой организации: «Принц является крупнейшим акционером Citigroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения.

Игорь Чукреев
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