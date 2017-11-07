{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
12:02  07 ноября 2017 0

Евросоюзу предложили стать «спонсором» Украины. Требуется 50 млрд долларов

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Расходы по содержанию Украины лягут на плечи ЕвросоюзаФото: пресс-служба президента Украины

Власти Литвы разработали программу поддержки Украины, согласно которой в страну в течение десяти лет будет направлено 50 миллиардов долларов. Расходы должны лечь на плечи Европейского Союза.

«План Маршалла» предполагает, что Украина будет получать по пять млрд долларов каждый год. Средства должны пойти на экономическую, военную и гуманитарную помощь. Документ получил свое название по аналогии с программой помощи Старому свету после Второй мировой войны, пишет «Федеральное агентство новостей».

С инициативой выступил экс-председатель правительства Литвы Андрюс Кубилюс. Его поддержал глава МИД страны Линас Линкявичюс, заявив, что нынешней поддержки Киеву не хватает.

План будет вынесен на обсуждение членов Европейского союза 24 ноября на саммите «Восточное партнерство». Там будет принято решение о том, стоит ли его принимать. Если европейцы одобрят увеличение дотаций для Киева, то потом для окончательного решения свое согласие должны дать Канада, США и Япония, уточняет «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров