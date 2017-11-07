Власти Литвы разработали программу поддержки Украины, согласно которой в страну в течение десяти лет будет направлено 50 миллиардов долларов. Расходы должны лечь на плечи Европейского Союза.
«План Маршалла» предполагает, что Украина будет получать по пять млрд долларов каждый год. Средства должны пойти на экономическую, военную и гуманитарную помощь. Документ получил свое название по аналогии с программой помощи Старому свету после Второй мировой войны, пишет «Федеральное агентство новостей».
С инициативой выступил экс-председатель правительства Литвы Андрюс Кубилюс. Его поддержал глава МИД страны Линас Линкявичюс, заявив, что нынешней поддержки Киеву не хватает.
План будет вынесен на обсуждение членов Европейского союза 24 ноября на саммите «Восточное партнерство». Там будет принято решение о том, стоит ли его принимать. Если европейцы одобрят увеличение дотаций для Киева, то потом для окончательного решения свое согласие должны дать Канада, США и Япония, уточняет «Национальная служба новостей».