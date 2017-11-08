Учительницу уволили после того, как она заклеила скотчем рты второклассникам

После шумихи, поднятой родителями, преподаватель уволился из школы
Преподаватель хореографии в одной из школ Кривого Рога (Украина) заклеил скотчем рты второклассникам. Так учитель хотел приучить детей к дисциплине.
Женщина использовала необычные методы воспитания из-за того, что ученики шумели во время занятия, пишет «Экономика сегодня». О случившемся узнали родители и пожаловались на сотрудника директору школы. Преподаватель в ответ извинилась, хотя отметила, что считает содеянное воспитательной мерой и шуткой.
Агентство Nation News пишет, что хореограф уже написала заявление об увольнении по собственному желанию. С детьми она занималась бесплатно.