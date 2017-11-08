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08 ноября 2017
13:27  08 ноября 2017 0

Учительницу уволили после того, как она заклеила скотчем рты второклассникам

Евгений Куйвашев в школе №175. Екатеринбург, класс, парты
После шумихи, поднятой родителями, преподаватель уволился из школыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Преподаватель хореографии в одной из школ Кривого Рога (Украина) заклеил скотчем рты второклассникам. Так учитель хотел приучить детей к дисциплине.

Женщина использовала необычные методы воспитания из-за того, что ученики шумели во время занятия, пишет «Экономика сегодня». О случившемся узнали родители и пожаловались на сотрудника директору школы. Преподаватель в ответ извинилась, хотя отметила, что считает содеянное воспитательной мерой и шуткой.

Агентство Nation News пишет, что хореограф уже написала заявление об увольнении по собственному желанию. С детьми она занималась бесплатно.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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