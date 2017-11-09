01:17 09 ноября 2017 0

Злоумышленников расстреляли с полицейского вертолета ФОТО: скрин YouTube

В Бразилии полицейские расстреляли четверых подростков, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В это время злоумышленники вели прямую трансляцию в Facebook из своего автомобиля.

На кадрах видно, как один из группы наркоторговцев снимает своих друзей, которые обмениваются шутками и смеются, сидя в припаркованной машине. Затем музыка, играющая в салоне, заглушается звуками выстрелов, и телефон, на который велась трансляция, падает на пол.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро во время операции по борьбе с наркоторговцами. Автомобиль, в котором находились подозреваемые, расстреляли с полицейского вертолета, при этом трое из находившихся в машине молодых людей были убиты, еще один оказался ранен, передает телеканал 360.