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10 ноября 2017
09 ноября 2017
00:40  10 ноября 2017 0

Собчак может пойти на президентские выборы от ПАРНАСа

Михаил Касьянов. Екатеринбург, касьянов михаил, партия парнас
С предложением председателя партии в политсовете согласны далеко не всеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Председатель российской Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов предложил политсовету выдвинуть кандидатуру Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года. В настоящее время партийные лидеры обсуждают данное предложение.

«Ко мне в предварительном, не публичном порядке обратилась Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах, с просьбой поддержать и выдвинуть ее на нашем съезде в качестве кандидата в президенты, — приводит „Дождь“ выдержки из письма Касьянова членам политсовета. — Нашу позицию по консолидации (демократических сил) она поддерживает и готова предпринять необходимые усилия для осуществления инициированной нами конструкции участия демократов в выборах».

С идеей Касьянова в политсовете согласились не все, поэтому сейчас вопрос находится в стадии обсуждения. По информации телеканала, оппозиционеров смущает репутация Собчак и информация о том, что ее кандидатура якобы согласована с Кремлем.

Указывается, что помимо ПАРНАСа, в этой связи обсуждалась партия Андрея Нечаева «Гражданская инициатива».

Стоит отметить, что выдвижение от непарламентской партии даст Ксении Собчак возможность собирать не 300 тысяч подписей для регистрации кандидатом, а ограничиться всего 100 тысячами.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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