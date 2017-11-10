00:40 10 ноября 2017 0

С предложением председателя партии в политсовете согласны далеко не все Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель российской Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов предложил политсовету выдвинуть кандидатуру Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года. В настоящее время партийные лидеры обсуждают данное предложение.

«Ко мне в предварительном, не публичном порядке обратилась Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах, с просьбой поддержать и выдвинуть ее на нашем съезде в качестве кандидата в президенты, — приводит „Дождь“ выдержки из письма Касьянова членам политсовета. — Нашу позицию по консолидации (демократических сил) она поддерживает и готова предпринять необходимые усилия для осуществления инициированной нами конструкции участия демократов в выборах».

С идеей Касьянова в политсовете согласились не все, поэтому сейчас вопрос находится в стадии обсуждения. По информации телеканала, оппозиционеров смущает репутация Собчак и информация о том, что ее кандидатура якобы согласована с Кремлем.

Указывается, что помимо ПАРНАСа, в этой связи обсуждалась партия Андрея Нечаева «Гражданская инициатива».

Стоит отметить, что выдвижение от непарламентской партии даст Ксении Собчак возможность собирать не 300 тысяч подписей для регистрации кандидатом, а ограничиться всего 100 тысячами.