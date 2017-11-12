07:51 12 ноября 2017 0

Знаменитые «перчинки» снова выйдут на сцену в полном составе ФОТО: Commons.wikimedia

Воссоединение британской женской поп-группы Spice Girls планируется в 2018 году, эту информацию публикует издание The Sun.

Отмечается, что на воссоединение коллектива согласились все пять участниц группы. В том числе Виктория Бекхэм, которая долгое время была против продолжения деятельности группы, напоминает «Экономика сегодня».

Легендарная пятерка из Великобритании снова соберется, чтобы выпустить альбом и создать некое телешоу, сообщает таблоид.

Британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Состав группы: Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Джери Холлиуэлл.

Гуппа объявила, что 26 февраля 2008 года состоится последний концерт в рамках мирового тура.