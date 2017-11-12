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12 ноября 2017
11 ноября 2017
09:39  12 ноября 2017 0

Турецкий отель обвиненного в убийствах экс-владельца Черкизовского рынка разграбили

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции
В Турции разворовывают отель российского предпринимателя-банкротаФото: depositphotos.com

В Турции отель Mardan Palace бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова ограбили. До этого его отключили от электроэнергии из-за миллионыых долгов.

Как пишет турецкая газета Milliyet, с территории отеля категории «люкс» на курорте в Анталье унесли часть позолоченной ограды и перила. Отель был закрыт для гостей еще в августе, тогда же из-за долгов его обесточили и отключили сигнализацию. Персонал гостиницы уволили, тогда в отель стали часто наведываться воры, пишет «Лента.ру».

Исмаилов, согласно информации СМИ, вложил в курортный отель 1,4 миллиарда долларов. Два года назад турецкий банк выкупил у него этот актив за 123 миллиона долларов.

В 2015 году экс-владелец Черкизовского рынка объявил себя банкротом, и теперь скрывается от кредиторов за границей. 11 ноября 2017 года Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств и незаконном обороте оружия. Басманный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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