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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:15  11 ноября 2017 0

Бывшего владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств

Разное. Курган, окно суд, весы правосудия
Суд заочно арестовал ТельманаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств. Также бизнесмену инкриминируется незаконный оборот оружия.

Как сообщает Интерфакс, Басманный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя. Адвокат бизнесмена Марина Русакова заявила, что решение незаконное и пообещала обжаловать его в Мосгорсуде.

Как напоминает RT в марте Тельман был признан банкротом, а в сентябре у бизнесмена прошли обыски по 12 адресам. Они были связаны с убийством предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева, которое произошло весной 2016 года. Как пишет канал 360, также Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования о деятельности преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств.

Данил Бардин
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