Бывшего владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств

Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств. Также бизнесмену инкриминируется незаконный оборот оружия.
Как сообщает Интерфакс, Басманный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя. Адвокат бизнесмена Марина Русакова заявила, что решение незаконное и пообещала обжаловать его в Мосгорсуде.
Как напоминает RT в марте Тельман был признан банкротом, а в сентябре у бизнесмена прошли обыски по 12 адресам. Они были связаны с убийством предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева, которое произошло весной 2016 года. Как пишет канал 360, также Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования о деятельности преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств.