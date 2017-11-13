Эрдоган призвал США и Россию вывести войска из Сирии

19:06 13 ноября 2017 1

Турецкий лидер выступил с заявлением Фото: официальный сайт президента РФ

России и США стоит вывести свои войска из Сирии, чтобы перейти к политическому решению кризиса. С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Говорится, что военным путем кризис не решить, — приводит слова Эрдогана „Газета.ру“. — Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там». Турецкий лидер напомнил, что его государство еще в 2003 году выступало против ввода войск США в Ирак.

Эрдоган привел данные, согласно которым у Америки пять баз на севере Сирии и еще восемь в других регионах — всего 13. «Есть оружие, которое поставила туда Америка, — добавил президент Турции. — У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?»