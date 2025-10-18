Черный дым окутал район Екатеринбурга из-за крупного пожара. Видео
Информации о пострадавших не поступало
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Екатеринбурге в районе ТЦ «Мега» произошел крупный пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло на территории стройки жилого комплекса.
«Что-то очень сильно горит на Металлургов рядом с „Мегой“, где идет стройка новых ЖК», — сообщили URA.RU очевидцы. Пожар настолько крупный, что район заволокло черным дымом.
В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU рассказали, что пожар произошел на Металлургов, 60/1. «На площади 40 квадратных метров горели строительные материалы и битум в паркинге», — уточнили в ведомстве. На данный момент пожар уже локализован.
Несколькими часами ранее в Екатеринбурге вспыхнуло кафе на Технической. Площадь пожара составила всего 30 квадратных метров, однако от заведения практически ничего не осталось.
