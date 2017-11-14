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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:58  14 ноября 2017 2

Авиаперелеты станут не по карману россиянам. Перевозчики готовятся поднять цены

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, авиация, чистка самолета
Компании терпят убытки на внутренних рейсахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следующем году начнут расти цены на авиабилеты. Антимонопольная служба провела исследование ценообразования билетов российских авиакомпаний и выяснила, что на внутренних перевозках они терпят убытки.

«С учетом сопоставимых по длине маршрутов, а также зарубежных курортов можно отметить, что большинство российских направлений убыточно и покрывается прибылью от международных линий и сетевого эффекта», — приводит «Российская газета» заявление ФАС.

Так, только за счет облета территории Украины на направлении Москва — Симферопль расстояние превышает кратчайшее в полтора раза. Из-за этого увеличиваются расходы. Перевозчики уходят на более прибыльные направления.

В 2018 году цены начнут расти, чтобы догнать уровень рентабельности. «Подорожание уже началось, потому что начал восстанавливаться спрос. Ожидается, что по итогам этого года будет перевезено примерно на 10 процентов больше пассажиров, чем в прошлом. Для компаний это сигнал отпустить цены», — объяснил редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Иван Антонов
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