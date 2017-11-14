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14 ноября 2017
13 ноября 2017
15:58  14 ноября 2017 2

Прокуратура намерена уволить самых богатых депутатов Екатеринбурга

Отчет Умниковой перед Гордумой, гаранин михаил
Михаила Гаранина пробуют лишить мандата уже во второй разФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова намерена добиться лишения полномочий двух депутатов гордумы Екатеринбурга — Владимира Смирнова и Михаила Гаранина — за нарушения в декларациях о доходах и имуществе. На заседании думы прокурор заявила: если депутаты проголосуют за сохранение мандатов нарушителям, она опротестует их решение в суде.

Владимир Смирнов не указал в декларации три квартиры и гараж в Екатеринбурге. Депутат пояснил, что квартиру на его фамилию переписал его знакомый, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей. У Михаила Гаранина обнаружился счет во французском банке HSBC в сумме 98 027 евро. Он заявил «URA.RU», что этот счет был им закрыт еще в 2015 году и в декларации за 2016 год он указан ошибочно.

Дума встала на защиту своих коллег и отложила разбирательства до следующего заседания — 5 декабря. В оправдание Смирнова, сразу несколько депутатов заявили, что он избрался в думу только в марте 2017 года, и после выборов у него фактически не было времени на заполнение декларации. Что касается Гаранина, то народные избранники посчитали, что принимать решение в его отсутствие неправильно. Источник «URA.RU» в гордуме усомнился, что депутаты удовлетворят требование прокуратуры. «В этом иске смысла особого нет. Пока он будет рассматриваться, полномочия действующего созыва думы закончатся», — пояснил источник агентства.

Кстати, Владимир Смирнов и Михаил Гаранин являются самыми богатыми депутатами гордумы. Первый задекларировал за 2016 год доход в сумме 39 млн рублей, второй — 37,5 млн рублей.

Александр Пономарев
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