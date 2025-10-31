Появились кадры с места, где сын обезглавил мать в Екатеринбурге

Трагедия произошла в Юго-Западном лесопарке Фото: Артем Нилов © URA.RU

Жестокое убийство 41-летней женщины в Юго-Западном лесопарке, предположительно, произошло 20 октября недалеко от автозаправки. Сотрудники АЗС заявили URA.RU, что ничего не слышали о преступлении.

Тело 30 октября нашел случайный прохожий, который вышел на пробежку. Он же рассказал о жуткой находке силовикам. Сыщики установили личность жертвы и вышли на подозреваемого. Им оказался 21-летний сын женщины. Он сознался в убийстве и рассказал, что отчленил голову, чтобы замести следы.

По данным URA.RU, мать и сын приехали в столицу Урала в 2023 году из Киргизии. Женщина трудилась в торговом центре, а мужчина был безработным. Он заявил, что на преступление пошел из-за постоянных ссор с матерью. «Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык», — сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Продолжение после рекламы

В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения. Все, что известно о громком убийстве, — в сюжете URA.RU.