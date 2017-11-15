12:56 15 ноября 2017 0

Министр экономразвития Челябинской области Сергей Смольников выступает за укрупнение региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинской области предстоит укрупнение. По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, к 2030 году в области исчезнут муниципальные районы и останутся только городские округа, с населением свыше 100 тысяч человек и закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). Это заявление министр сделал 15 ноября, выступая с докладом на общероссийском форуме в Екатеринбурге «Города России 2030: перекрестки возможностей», который проходит в Ельцин Центре.

«Мы предлагаем поэтапно укрупнить и усилить муниципалитеты, — заявил министр. — Сейчас область разделена на 16 городских округов и 27 муниципальных районов — всего это 43 объекта управления. В итоге всех предлагаемых нами изменений в статусе городских округов останутся только населенные пункты с численностью населения от 100 тысяч и выше, а также ЗАТО. Хочу подчеркнуть, что объединение обязательно должно происходить с усилением роли и развитием кадров административных центров территорий»

Далее министр сообщил, что к 2035 году в области планируют сформировать семь территориальных зон, «обладающих значительным потенциалом для устойчивого развития экономики региона и, как следствие, являющихся привлекательными для жизни и для инвестиций». Такими зонами будут Челябинская агломерация, Магнитогорская агломерация, агломерация «Горный Урал», Карталинский район, Троицкий район, Саткинский район, Кыштымский район.

Из 13 городских округов, упомянутых в докладе Сергеем Смольниковым, если исключить ЗАТО, самыми крупными являются Челябинский (более миллиона жителей), Магнитогорский (более 400 тысяч), Златоустовский (около 170 тысяч), Миасский (167 тысяч), Копейский (около 150 тысяч), Троицкий (около 70 тысяч). В остальных городах проживает менее 50 тысяч человек. О том, вокруг каких городов будут формироваться новые муниципалитеты и сколько будет городов, министр не сообщил. Новая схема области, только с городскими округами, означает, что исчезнут сельские поселения и, следовательно, депутаты сельсоветов.

Источник в правительстве Челябинской области сообщил «URA.RU», что озвученные министром Смольниковым мысли — всего лишь «видение авторов стратегии „2030“, а в 131-м федеральном законе „О местном самоуправлении“ механизм преобразования муниципального района в городской округ пока четко не прописан».