17:57 15 ноября 2017 0

Глава региона считает, что люди должны себя обеспечить сами Фото: скрин с видео

Глава Хакасии Виктор Зимин в ходе «прямой линии» с жителями региона дал совет выживать вместо того, чтобы критиковать действующую власть за нехватку финансирования.

Таким образом Зимин ответил на реплику одного из участников линии, который посетовал на отставку села Беренжака из-за недостатка средств в бюджете. По словам губернатора, надо обеспечивать себя самостоятельно и активнее выходить с инициативами — их власти обещают поддерживать.

«Сварите тушенку, на рынке продайте. Бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живете, соберите ягоды, продайте», — заявил политик, возмутившись пассивностью жителей региона, пишет gubdaily.ru.