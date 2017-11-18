Адвокат из Челябинска разработал приложение, спасающее от коллекторов

02:42 18 ноября 2017 0

В России количество финансовых должников с каждым годом увеличивается Фото: depositphotos.com © URA.RU

Челябинский юрист Александр Щербинин представил мобильное приложение «Спасение должника». Программа, созданная адвокатом самостоятельно, поможет людям в кризисной ситуации дать отпор коллекторам.

У приложения есть два существенных плюса: во-первых, им очень удобно пользоваться, так как в программе представлен широкий выбор тем и возможных вопросов должников. Также карманная юридическая помощь является бесплатной и выложена в открытом доступе. Скачать приложение можно для смартфонов на платформах iOS и Android.

По словам создателя программы, «Спасение должника» призвано помочь людям, попавшим в трудную ситуацию и неспособным получить платную консультацию юриста.

«Большинство людей, кто будет скачивать приложение, не имеют денег не только на адвоката, они не имеют денег на самые необходимые повседневные нужды, они находятся за чертой бедности, приводит портал Рамблер.Новости слова Щербинина. — Будет приложение, не будет приложения — все равно они не смогут оплатить какие-то юридические услуги».

В описании приложения в электронном магазине Google Play также говорится, что в разработке программы принимал участие должник с десятилетним стажем и многомиллионным долгом. По словам автора, в «Спасении должника» представлены положительные аспекты его опыта. Также в приложении можно найти образцы исковых заявлений, процессуальные документы, реальные истории людей в трудном финансовом положении и тактики переговоров с коллекторами. По данным сервиса, за все время присутствия в открытом доступе на Google Play приложение скачали более тысячи человек.

В начале осени «URA.RU» писало о том, что коллекторы в Санкт-Петербурге организовали для пенсионерки-должницы «смерть внучки»: женщину и ее знакомых напугали фотографиями с похоронным венком. А в Ростовской области работники микрофинансовой организации пообещали взорвать детский сад из-за долгов воспитательницы.